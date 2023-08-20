Блэкшир проиграл Баутисте и не побил рекорд Чимаева: Д’эмон дрался второй раз за семь дней
В Бостоне (Массачусетс) проходит главный кард турнира UFC 292, где состоялся бой в легчайшем весе между Д’эмоном Блэкширом и Марио Баутистой.
Баутиста победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).
Блэкшир установил два уникальных достижения: первым в истории подрался дважды за семь дней и первый сделал это в одной весовой категории.
Если бы Д’эмон победил, он бы побил рекорд Хамзата Чимаева, который победил дважды за девять дней в 2020 году.
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1/3 раунды было 1-1. 2-й раунд уже спорно.