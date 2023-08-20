Блэкшир проиграл Баутисте и не побил рекорд Чимаева: Д’эмон дрался второй раз за семь дней

Теги UFC Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

В Бостоне (Массачусетс) проходит главный кард турнира UFC 292, где состоялся бой в легчайшем весе между Д’эмоном Блэкширом и Марио Баутистой.

Баутиста победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Блэкшир установил два уникальных достижения: первым в истории подрался дважды за семь дней и первый сделал это в одной весовой категории.

Если бы Д’эмон победил, он бы побил рекорд Хамзата Чимаева, который победил дважды за девять дней в 2020 году.

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4 комментария

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de-fussball
засудили Блэкшира
+3
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Ryan T.
Блэкшир смотрелся очень здорово. На единогласное решение точно не тянуло.
1/3 раунды было 1-1. 2-й раунд уже спорно.
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Вася Енотов
По сути проиграл только третий раунд. Судейство отстойное.
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Большое сердце Неймара
как по мне так первые 2 раунда были за Блжкширом
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