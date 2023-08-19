UFC 292: Стерлинг против О’Мэлли, Чжан подерется с Лемос

В ночь на 20 августа в Бостоне (США) пройдет турнир UFC 292, который возглавит титульный бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

В прелимах также состоятся два финальных поединка 31-го сезона шоу TUF. Сначала Брэд Катона подерется с Коди Гибсоном, а далее Остин Хаббард сразится с Куртом Холобау.

Главные бои турнира.

Алджамейн Стерлинг (23-3) – Шон О’Мэлли (16-1);

Вэйли Чжан (23-3) – Аманда Лемос (13-2-1);

Иэн Гарри (12-0) – Нил Мэгни (28-11);

Да’мон Блэкшер (14-5-1) – Марио Баутиста (12-2);

Марлон Вера (20-8-1) – Педро Муньос (20-7);

Крис Вайдман (15-6) – Брэд Таварес (19-9);

Грегори Родригес (13-5) – Денис Тюлюлин (11-7).

Прямую трансляцию турнира проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Основной кард начнется не ранее 05:00 по московскому времени.

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