UFC предложил Висенте Луке сразится с Рахмоновым и Чимаевым

Twitter UFC предложил десятому номеру полусреднего дивизиона Висенте Луке бой с Шавкатом Рахмоновым.

Также в список предложенных кандидатов вошли Леон Эдвардс, Камару Усман, Белал Мухаммад, Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс.

В последнем бою Луке победил Рафаэла дос Аньоса на турнире UFC Fight Night в Лас‑Вегасе.

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