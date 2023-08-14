UFC предложил Висенте Луке сразится с Рахмоновым и Чимаевым
Twitter UFC предложил десятому номеру полусреднего дивизиона Висенте Луке бой с Шавкатом Рахмоновым.
Также в список предложенных кандидатов вошли Леон Эдвардс, Камару Усман, Белал Мухаммад, Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс.
В последнем бою Луке победил Рафаэла дос Аньоса на турнире UFC Fight Night в Лас‑Вегасе.
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