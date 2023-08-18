Чурчаев – о Чимаеве: «Голодный пацан зашел и сделал шоу, красавчик»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Шовхал Чурчаев Бокс/MMA/UFC

Шовхал Чурчаев выразил уважение Хамзату Чимаеву за достижения в UFC.

«У Хамзата Чимаева своя волна, у меня – своя. У каждого своя волна, не стоит кого-то копировать.

Хамзат делает свое дело. Пацан голодный был, зашел и сделал шоу. Красавчик, что можно сказать. Обеспечил себя и семью», – сказал боец поп-ММА Шовхал Чурчаев.

Адесанья заявил, что может подраться с Чимаевым: «Тут командую я. Хотел биться с дю Плесси, но он жалуется на ногу»

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2 комментария

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Просто Космос
Спортс! Ну вы совсем уже? Что за новость?
А Хотя вы же хасбика постили
+1
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Denis0017
Капец пример для подражания, что один, что второй; больше понтов и пустых слов и ты круче всех?
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