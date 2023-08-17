Джефф Монсон: «Некоторые члены моей семьи больше не разговаривают со мной. Никогда не вернусь в США»

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон заявил, что больше никогда не вернется в Америку.

«США никогда не выдадут мне визу. Я абсолютно в этом уверен. Я никогда не поеду туда. Мое ли это решение, или оно обусловлено уверенностью, что США не выдадут мне визу?

Оба этих фактора играют роль. Очень много хейта. Некоторые члены моей семьи и друзья больше со мной не разговаривают», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Напомним, что в мае Монсон завершил процедуру отказа от американского гражданства.

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2 комментария

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GaasJT
В семье не без урода, как говорится.
+9
-1
+8
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j30
Ответ GaasJT
В семье не без урода, как говорится.
зачем ты так про себя
+2
-2
0
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