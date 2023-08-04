Монсон похвалил Хабиба за отказ тренировать Маска: «Не видел, чтобы Илон поддерживал Россию»

Джефф Монсон поддержал отказ Хабиба Нурмагомедова тренировать Илона Маска.

«Я поддерживаю отказ от того, чтобы тренировать Маска. Не видел, чтобы Илон поддерживал Россию.

Я бы тоже отказался, если бы поступило такое предложение», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска для боя против Марка Цукерберга

Маск и Цукерберг уже готовятся к бою: один поставил во дворе октагон, другой тренируется с Сен-Пьером и получил отказ Хабиба