Монсон похвалил Хабиба за отказ тренировать Маска: «Не видел, чтобы Илон поддерживал Россию»

Теги MMA Джефф Монсон Хабиб Нурмагомедов Илон Маск Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон поддержал отказ Хабиба Нурмагомедова тренировать Илона Маска.

«Я поддерживаю отказ Хабиба от того, чтобы тренировать Маска. Не видел, чтобы Илон поддерживал Россию.

Я бы тоже отказался, если бы поступило такое предложение», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска для боя против Марка Цукерберга

Маск и Цукерберг уже готовятся к бою: один поставил во дворе октагон, другой тренируется с Сен-Пьером и получил отказ Хабиба

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3 комментария

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от Хабиба я тоже не особо видел поддержки России
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Маск, ведущий совместные проекты с Роскосмосом, сделал для России явно больше чем молчаливый сепаратист Хабиб
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А что Маску грустить? Он и ТНК зарабатывают на салоедах деньги, когда все ништяки снимут и конфликт перестанет приносит прибыль, от борцов за свободу избавятся как использованного презика.
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