Монсон похвалил Хабиба за отказ тренировать Маска: «Не видел, чтобы Илон поддерживал Россию»
Джефф Монсон поддержал отказ Хабиба Нурмагомедова тренировать Илона Маска.
«Я поддерживаю отказ Хабиба от того, чтобы тренировать Маска. Не видел, чтобы Илон поддерживал Россию.
Я бы тоже отказался, если бы поступило такое предложение», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.
Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска для боя против Марка Цукерберга
Маск и Цукерберг уже готовятся к бою: один поставил во дворе октагон, другой тренируется с Сен-Пьером и получил отказ Хабиба
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