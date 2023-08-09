Штырков – о кулачном бое с Дациком: «Стоимость будет от 13 млн рублей»

Теги Вячеслав Дацик Владимир Минеев Иван Штырков Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков назвал сумму, за которую примет бой на кулаках против Вячеслава Дацика.

«Напомню, что с Дациком были какие-то странные правила: три по три в клетке, босиком.

Есть конкретные виды спорта – кулачка, ММА, кикбоксинг, бокс – там и нужно развиваться. Мне без разницы с кем драться, Дацик или не Дацик. Вопрос гонорара.

Если бой с Минеевым состоится и я получу желаемую и оговоренную сумму, то ценник в кулачке автоматически вырастет. Думаю, что стоимость будет от 13 млн рублей за бой», – сказал полутяжеловес ММА Иван Штырков.

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1 комментарий

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Фикиск Фусов
Чуханы, а все деняк требуют, хе-хе-хе
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