Штырков – о кулачном бое с Дациком: «Стоимость будет от 13 млн рублей»

Иван Штырков назвал сумму, за которую примет бой на кулаках против Вячеслава Дацика.

«Напомню, что с были какие-то странные правила: три по три в клетке, босиком.

Есть конкретные виды спорта – кулачка, ММА, кикбоксинг, бокс – там и нужно развиваться. Мне без разницы с кем драться, Дацик или не Дацик. Вопрос гонорара.

Если бой с Минеевым состоится и я получу желаемую и оговоренную сумму, то ценник в кулачке автоматически вырастет. Думаю, что стоимость будет от 13 млн рублей за бой», – сказал полутяжеловес ММА Иван Штырков.

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