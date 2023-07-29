Джефф Монсон: «Идеальный противник для меня. Страха нет, будет шоу»

Джефф Монсон высказался о предстоящем поединке с Олегом Тактаровым.

«Это идеальный противник для меня. Мои друзья из Америки знают Тактарова, ведь он не только экс-чемпион UFC, но и известный актер. Я сильный и большой, у меня есть опыт, поэтому страха нет. Я думаю, что Олег очень тяжелый соперник. Мы оба хотим выиграть. Будет шоу», – заявил боец MMA Джефф Монсон.

Напомним, что Тактаров подерется с Монсоном 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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