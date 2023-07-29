Джефф Монсон: «Идеальный противник для меня. Страха нет, будет шоу»

Теги Олег Тактаров MMA Джефф Монсон Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон высказался о предстоящем поединке с Олегом Тактаровым.

«Это идеальный противник для меня. Мои друзья из Америки знают Тактарова, ведь он не только экс-чемпион UFC, но и известный актер. Я сильный и большой, у меня есть опыт, поэтому страха нет. Я думаю, что Олег очень тяжелый соперник. Мы оба хотим выиграть. Будет шоу», – заявил боец MMA Джефф Монсон.

Напомним, что Тактаров подерется с Монсоном 18 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Джефф Монсон: «Бой с Олегом Тактаровым пройдет 18 августа по правилам бокса»

Тактаров – о возвращении в бои: «Я одинокий человек, два кота уже не спасают»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий