Стерлинг – о втором поединке с Яном: «Если бы я не был уверен, что веду 3-0, то просто повалил бы его и не дал вернуться в бой»

Алджамейн Стерлинг рассказал об ошибках во втором поединке с Петром Яном.

«К четвертому раунду я думал, что веду 3-0, выиграв два предыдущих раунда со счетом 10:8.

Во втором раунде у меня было четыре минуты контроля, я повалил его, бил и сделал попытку сабмишена. Ян же в стойке за минуту не сделал ничего. В третьем раунде я контролировал его три минуты.

И в моей голове, и по мнению тренеров, я вел 3-0. В четвертом раунде я прыгнул, чтобы забрать спину, но он перехватил инициативу. Если бы я не был так уверен, что веду 3-0 с двумя раундами по 10:8, то просто повалил бы его, доконтролировал и не дал вернуться в бой. А так лишний раз пошел на риск и ошибся. Век живи, век учись», – признался чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Алджамейн Стерлинг: «В UFC относились к Петру Яну, как к гребанному золотому гусю, который должен приносить им яйца»

Алджамейн Стерлинг: «У Яна недостаточно хорошая защита в борьбе для боев с такими парнями, как я, Мераб или Умар»