Стерлинг – о втором поединке с Яном: «Если бы я не был уверен, что веду 3-0, то просто повалил бы его и не дал вернуться в бой»

Теги UFC MMA Петр Ян Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг рассказал об ошибках во втором поединке с Петром Яном.

«К четвертому раунду я думал, что веду 3-0, выиграв два предыдущих раунда со счетом 10:8.

Во втором раунде у меня было четыре минуты контроля, я повалил его, бил и сделал попытку сабмишена. Ян же в стойке за минуту не сделал ничего. В третьем раунде я контролировал его три минуты.

И в моей голове, и по мнению тренеров, я вел 3-0. В четвертом раунде я прыгнул, чтобы забрать спину, но он перехватил инициативу. Если бы я не был так уверен, что веду 3-0 с двумя раундами по 10:8, то просто повалил бы его, доконтролировал и не дал вернуться в бой. А так лишний раз пошел на риск и ошибся. Век живи, век учись», – признался чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Алджамейн Стерлинг: «В UFC относились к Петру Яну, как к гребанному золотому гусю, который должен приносить им яйца»

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7 комментариев

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Давид Кочинян
Только он забыл, что проиграл тогда первый раунд. Как четвёртый и пятый потом, естественно 🤡

Scorecard for Sterling vs Yan during UFC273 https://verdictmma.com/event/274/fight/7/global-scorecard/86798?isShared=true
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Евгений Цыбульников
А в первом бою, интересно, что он думал в 4ом раунде))
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Борис _____
Любопытное признание, кстати: "к четвертому раунду я думал, что веду 3-0, выиграв два предыдущих раунда со счетом 10:8" - т.е. Алджо сам признаёт, что первый раунд проиграл)
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Isa Babaev
Ответ Давид Кочинян
Только он забыл, что проиграл тогда первый раунд. Как четвёртый и пятый потом, естественно 🤡 Scorecard for Sterling vs Yan during UFC273 https://verdictmma.com/event/274/fight/7/global-scorecard/86798?isShared=true
Алждо 2 раунда взял, третий могли отдать как в одну так и в другую сторону
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BurBon
Ответ Isa Babaev
Алждо 2 раунда взял, третий могли отдать как в одну так и в другую сторону
Решающие раунды взял Ян и они всегда ценились больше. Стерлинг ничего не сделал, кроме контроля. Тут тупо бумажная победа.
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