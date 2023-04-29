Боец ONE Фрейманов: «Сейчас есть какая-то неприязнь к российским бойцам. Мне кажется, что Петра Яна засудили во втором бою со Стерлингом»

Боец Илья Фрейманов считает, что существует неприязнь к российским спортсменам.

«Я думаю, что сейчас есть какая-то неприязнь к российским бойцам. Как это можно отрицать, если разговоры идут и в медиа, и в залах, где выступают российские бойцы. Судьи не исключение. Иногда думаешь, что выиграл один боец, а они отдают победу другому. Но нельзя все это списывать на русофобию. Это может работать и в плюс, и в минус.

Я не могу этого утверждать, так как не знаю судей лично. Но мне кажется, что Петра Яна засудили во втором бою со Стерлингом», – заявил боец полулегкого веса промоушена ONE Илья Фрейманов.

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