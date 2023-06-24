Алджамейн Стерлинг: «В UFC относились к Петру Яну, как к гребанному золотому гусю, который должен приносить им яйца»

Теги UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг считает, что UFC переоценили Петра Яна.

«Я чувствовал, что в UFC относятся к Яну, как к гребанному золотому гусю, который должен приносить им яйца.

Я такой: «Чуваки, он не так хорош, как вы думаете». Это понимает любой, кто занимается спортом и анализирует бои. У меня есть подкаст. Я изучаю эти бои еженедельно. Когда я смотрю на него, то обращаю внимание, как он борется с парнями, которые неподвижны и стоят прямо перед ним.

Ян не торопится. Он позволяет им наносить удары, а потом делает это и сам, причем лучше, чем они. Но если будет оппонент, который по-настоящему умеет бороться, то это будет уже совсем другой бой.

Вы видели поединок с Двалишвили. А еще был бой с Шоном О’Мэлли. Если будет кто-то с хорошей работой ногами, то это уже будет другой поединок. Такие вещи меня беспокоят», – заявил чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Алджамейн Стерлинг: «У Яна недостаточно хорошая защита в борьбе для боев с такими парнями, как я, Мераб или Умар»

Алджамейн Стерлинг: «Яна действительно ограбили в бою с О’Мэлли. Шон был сам шокирован таким решением»

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3 комментария

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Данияр Жумабекович
до поединка со Стерлингом, где Ян совершил ошибку, Пётр был пушкой. Потом мы увидели актерскую игру Стерлинга, затем Пётр уже потерял свою колею. Надеемся на возвращение Яна
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