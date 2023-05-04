Алджамейн Стерлинг: «У Яна недостаточно хорошая защита в борьбе для боев с такими парнями, как я, Мераб или Умар»

Алджамейн Стерлинг считает, что у Петра Яна недостаточно хорошая защита в борьбе для топа.

«Я не поел нормально перед боем с Яном – это был мой первый соглавный поединок в карьере, и я не рассчитал время. Обычно я дрался на четыре часа раньше, поэтому мне удалось съесть что-то вроде двух яиц и еще двух очень маленьких панкейков. Потом я провел небольшую тренировку, которая дала отличный прилив сил.

После этого я понимал, что этот парень не сможет даже прикоснуться ко мне, но пришлось долго ждать и я снова почувствовал недостаток еды. Ян был лучше только из-за моих ошибок, верите вы в это или нет.

Следующий бой получился очень упорным, потому что Петр тоже изменился и стал лучше. Если бы я был в хорошей форме в первый раз, то наш поединок напомнил бы вам бой Яна и Мераба Двалишвили. В первый раз моей тактикой было поднять темп и перебить его. Видимо, Ян это тогда почувствовал и перестроился во втором бою, но там я уже вышел побеждать и выигрывать позиционно.

Ян был ко многому готов, поэтому у меня не получилось в каких-то моментах выполнить прием. Но в целом я показал, что сильнее как боец, а у Яна недостаточно хорошая защита в борьбе для поединков с такими парнями, как я, Мераб или Умар», – заявил чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

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