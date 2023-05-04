Алджамейн Стерлинг: «У Яна недостаточно хорошая защита в борьбе для боев с такими парнями, как я, Мераб или Умар»

Теги UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг считает, что у Петра Яна недостаточно хорошая защита в борьбе для топа.

«Я не поел нормально перед боем с Яном – это был мой первый соглавный поединок в карьере, и я не рассчитал время. Обычно я дрался на четыре часа раньше, поэтому мне удалось съесть что-то вроде двух яиц и еще двух очень маленьких панкейков. Потом я провел небольшую тренировку, которая дала отличный прилив сил.

После этого я понимал, что этот парень не сможет даже прикоснуться ко мне, но пришлось долго ждать и я снова почувствовал недостаток еды. Ян был лучше только из-за моих ошибок, верите вы в это или нет.

Следующий бой получился очень упорным, потому что Петр тоже изменился и стал лучше. Если бы я был в хорошей форме в первый раз, то наш поединок напомнил бы вам бой Яна и Мераба Двалишвили. В первый раз моей тактикой было поднять темп и перебить его. Видимо, Ян это тогда почувствовал и перестроился во втором бою, но там я уже вышел побеждать и выигрывать позиционно.

Ян был ко многому готов, поэтому у меня не получилось в каких-то моментах выполнить прием. Но в целом я показал, что сильнее как боец, а у Яна недостаточно хорошая защита в борьбе для поединков с такими парнями, как я, Мераб или Умар», – заявил чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

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10 комментариев

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as009595@icloud.com
Ответ armageddon123456
Ничего Стерлинг не показал. Все еще считаю что Ян забрал реванш - спорный 1 раунд все таки за Яном был.
Да и с Шоном он выиграл и с Мерабом тоже
+6
-2
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armageddon123456
Ничего Стерлинг не показал. Все еще считаю что Ян забрал реванш - спорный 1 раунд все таки за Яном был.
+9
-7
+2
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Костя Петров
Про первый бой не упоминает, как его борьба там работала, и кто как защищался.
+3
-1
+2
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Роберт Валанцаска
Ответ as009595@icloud.com
Да и с Шоном он выиграл и с Мерабом тоже
И вообще Ян сильнейший боец галактики 🤣🤣🤣
+6
-4
+2
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Spirt Ru
Ответ Роберт Валанцаска
И вообще Ян сильнейший боец галактики 🤣🤣🤣
Всё таки вселенной,имхо.
+2
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cukken
Особенно в первом бое ты был хорош!
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Сергей Кондратьев
Сколько раз Стерлинг перевёл Яна и что сделал в борьбе?
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