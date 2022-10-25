Алджамейн Стерлинг: «Яна действительно ограбили в бою с О’Мэлли. Шон был сам шокирован таким решением»

Чемпион UFC в легчайшем весе высказался относительно спорной победы ’Мэлли над .

На UFC 280 в Абу-Даби россиянин проиграл раздельным решением судей.

«Мне жаль Петра. Думаю, его действительно ограбили. О’Мэлли был сам шокирован таким судейским решением. Это застало его врасплох. Он не ожидал, что ему отдадут победу.

Теперь Ян знает, на что это похоже. Во время одного из наших поединков с Петром, я был в подобном положении, но тогда у меня не было сомнений в победе. А в этом противостоянии Ян не мог утверждать, что победа за ним», – сказал Стерлинг.

«Мне жаль Яна, его обокрали дважды подряд»: Петр проиграл хайповому О’Мэлли, и это – грандиозный судейский произвол

Шон О’Мэлли поднялся на 10 мест в рейтинге легчайшего веса UFC, Петр Ян потерял одну позицию