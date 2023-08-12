Джейк Пол: «Уайт зарабатывает на футболках в честь поединка Маска и Цукерберга. Было бы неплохо пустить часть выручки на пенсионный фонд для бойцов»

Теги UFC Дана Уайт MMA Джейк Пол Илон Маск Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол сравнил Дану Уайта с Илоном Маском.

«Илон Маск – настоящий босс боссов. Тем временем Дана Уайт продает футболки «Musk Zuck». Вот, что ты делаешь. Все на благотворительность. Было бы неплохо использовать часть выручки для создания пенсионного фонда для бойцов.

Илон, я готов помочь любым способом», – написал в соцсетях блогер Джейк Пол.

Дана Уайт: «Чтобы превзойти бой Маска и Цукерберга, нам придется заставить Трампа драться с Байденом»

Джейк Пол ответил Дане Уайту: «Позаботься о кошельке Томпсона, которого ты пытался заставить драться с тем, кто не сделал вес»

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
пол - народный боец: разоблачает мма функционеров и унижает индустрию, вырубая их топов, но при этом дает возможность им заработать
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