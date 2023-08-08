Диаз – явный фаворит возможного реванша с Полом по правилам ММА

Теги MMA Нейт Диаз Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Нейт Диаз открылся фаворитом возможного поединка с Джейком Полом по правилам ММА.

Коэффициент на победу Диаза составляет 1.08. Успех Пола оценивается в 7.5.

6 августа Пол победил Диаза в боксерском поединке. После боя он предложил Нейту провести реванш по правилам смешанных единоборств.

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