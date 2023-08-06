Пол – о гильотине Диаза: «Вот почему я хочу реванш в ММА: там бы я подхватил его и бросил вниз головой»

Джейк Пол рассказал об удушающем приеме Нейта Диаза во время боксерского поединка.

«Он, нахрен душил меня, действительно душил меня. Я подумал: «Это безумие». Не думал, что Нейт остановится, он поймал меня. Забавно.

Вот почему я хочу реванш в ММА. Если бы это было в клетке, я бы прошел в две ноги, подхватил его и бросил вниз головой», – сказал Джейк Пол.

Нестыдное поражение Нейта Диаза от Джейка Пола: улетел в нокдаун, бодался и заставил трибуны скандировать имя