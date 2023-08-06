Пол – о гильотине Диаза: «Вот почему я хочу реванш в ММА: там бы я подхватил его и бросил вниз головой»

Теги MMA Нейт Диаз бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол рассказал об удушающем приеме Нейта Диаза во время боксерского поединка.

«Он, нахрен душил меня, действительно душил меня. Я подумал: «Это безумие». Не думал, что Нейт остановится, он поймал меня. Забавно.

Вот почему я хочу реванш в ММА. Если бы это было в клетке, я бы прошел в две ноги, подхватил его и бросил вниз головой», – сказал Джейк Пол.

Нестыдное поражение Нейта Диаза от Джейка Пола: улетел в нокдаун, бодался и заставил трибуны скандировать имя

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1 комментарий

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Интересно, как себя Джейк проявит в клетке. Есть ощущение, что выдохнется быстро
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