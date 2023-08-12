Кевин Джонсон назвал Александра Поветкина своим любимым боксером.

«Не хочу проявить неуважение к кому-либо. Александр Поветкин – мой любимый боксер. Видел его после боя с Вячеславом Дациком и был под большим впечатлением, потому что Александр завершил карьеру. Он мой друг, а когда ты мой друг, ты – лучший.

Поветкин проиграл во втором поединке с Диллианом Уайтом, но Александр показал нам, на что способен, победив еще в первом бою. Я тренировался с ним годами. Он отличный человек как внутри ринга, так и за его пределами. Поветкин – лучший. После Путина, конечно же. Путин – номер один», – заявил американский боксер Кевин Джонсон.

Кевин Джонсон: «Когда вижу белых девушек – это конец»

Американский боксер взял отчество в честь Путина и получает паспорт РФ. Кевин Владимирович Джонсон!