Кевин Джонсон: «Дацик – боец одного удара. Под мощью российских боксеров рушатся здания»

Кевин Джонсон оценил боксерские способности Вячеслава Дацика.

«Хочу подраться с Арсланбеком Махумудовым. Я люблю сильных боксеров. Дацик в моем прошлом поединке был одним из таких. У него нет техники и ловкости. Он – боксер одного удара. Под мощью российских боксеров рушатся здания.

Помню, как приехал в Россию тренироваться с Поветкиным. Обычно я начинал подготовку за шесть недель до приезда на тренировочный сбор. Если ты не в форме, Александр травмирует тебя. Я видел двух его спарринг-партнеров, которые боксировали с ним по десять раундов каждый тренировочный день. Один из партнеров получил травму. Не играйте с мощью, ребята», – заявил американский боксер Кевин Джонсон.

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