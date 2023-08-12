Кевин Джонсон: «Когда вижу белых девушек – это конец»

Теги Кевин Джонсон бокс Бокс/MMA/UFC

Кевин Джонсон признался в слабости к белым девушкам.

«Сейчас я более изолирован: живу в отеле, тренируюсь два раза в день, чтобы удержаться на ногах. У меня есть очень хороший друг – Виктория. Она учит меня русскому, испанскому и бачате. Жду боя, чтобы предложить ей стать моей женой. Сфокусирован на этом сейчас.

Когда вижу белых девушек – это конец. Для чего нам нужны дома, для чего мы покупаем машины и красивую одежду? Женщины – это причина, по которой мы все это делаем», – признался боксер Кевин Джонсон.

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4 комментария

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sardorbec1992@icloud.com
Называть белых людей белыми разве не расизм?
+7
-3
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Freddy Durst
Ответ Рафик Маркес
Если у чувака весь смысл его жизни в том, чтобы произвести впечатление на другого человека (в данном случае женщину), то могу только посочувствовать ему
ну это же тот самый дурачек, который взял отчество Владимирович....
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0
+4
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Рафик Маркес
Если у чувака весь смысл его жизни в том, чтобы произвести впечатление на другого человека (в данном случае женщину), то могу только посочувствовать ему
+3
0
+3
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Freddy Durst
Расизм!
+2
0
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