Кевин Джонсон рассказал о бюрократических проблемах при получении гражданства России.

«Когда получу паспорт? Через несколько дней, я только что закончил с бумажной работой. В ней нет ничего сложного, но проблема в том, что нужно слишком много информации.

Например, день рождения моего отца. Блин, он же умер! Не так много людей знают эту информацию.

Моя мама и брат – занятые люди, с ними не всегда есть возможность связаться. Но такие мелкие детали нельзя упускать в огромной анкете.

Узнать дату рождения отца было самым сложным. Я звонил директору похоронного бюро, чтобы узнать эту информацию», – сказал боксер Кевин Джонсон.

18 августа Джонсон подерется с Марком Петровским по правилам бокса.

Американский боксер взял отчество в честь Путина и получает паспорт РФ. Кевин Владимирович Джонсон!