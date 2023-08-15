Диллон Дэнис – о свадьбе Логана Пола: «Кто заявится туда со мной в духе «Незваных гостей»?»

Теги бокс Диллон Дэнис Логан Пол Бокс/MMA/UFC

Диллон Дэнис пошутил о свадьбе Логана Пола.

«Кто со мной ворвется на свадьбу Логана Пола в духе «Незваных гостей»?» – написал в соцсетях Диллон Дэнис.

«Незванные гости» – комедия 2005 года, снятая Дэвидом Добкиным с Оуэном Уилсоном и Винсом Воном в главных ролях. По сюжету, персонажи Уилсона и Вона знакомились с девушками и соблазняли их, проникая на чужие свадьбы.

Напомним, что боксерский поединок между Логаном Полом и Диллоном Дэнисом должен состояться 14 октября в Манчестере.

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