Диллон Дэнис – о свадьбе Логана Пола: «Кто заявится туда со мной в духе «Незваных гостей»?»
Диллон Дэнис пошутил о свадьбе Логана Пола.
«Кто со мной ворвется на свадьбу Логана Пола в духе «Незваных гостей»?» – написал в соцсетях Диллон Дэнис.
«Незванные гости» – комедия 2005 года, снятая Дэвидом Добкиным с Оуэном Уилсоном и Винсом Воном в главных ролях. По сюжету, персонажи Уилсона и Вона знакомились с девушками и соблазняли их, проникая на чужие свадьбы.
Напомним, что боксерский поединок между Логаном Полом и Диллоном Дэнисом должен состояться 14 октября в Манчестере.
Диллон Дэнис: «У меня есть доказательства, что бои Джейка Пола были постановочными»
Комментарии