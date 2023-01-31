«Я хочу Пэдди Пимблетта»: Логан Пол намекнул на переход в UFC
Видеоблогер и начинающий боксер Логан Пол опубликовал видео в соцсетях, намекнув на переход в UFC.
«Я хочу Пэдди Пимблетта», – сказал Пол, подписывая бумаги в кабинете президента UFC Даны Уайта.
На боксерском ринге Пол-старший запомнился поражением от блогера KSI и показательным поединком с Флойдом Мейвезером (ничья).
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