«Я хочу Пэдди Пимблетта»: Логан Пол намекнул на переход в UFC

Видеоблогер и начинающий боксер Логан Пол опубликовал видео в соцсетях, намекнув на переход в UFC.

«Я хочу », – сказал Пол, подписывая бумаги в кабинете президента UFC Даны Уайта.

На боксерском ринге Пол-старший запомнился поражением от блогера KSI и показательным поединком с (ничья).

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