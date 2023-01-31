«Я хочу Пэдди Пимблетта»: Логан Пол намекнул на переход в UFC

Теги Флойд Мейвезер-младший UFC Дана Уайт бокс Логан Пол Пэдди Пимблетт Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и начинающий боксер Логан Пол опубликовал видео в соцсетях, намекнув на переход в UFC.

«Я хочу Пэдди Пимблетта», – сказал Пол, подписывая бумаги в кабинете президента UFC Даны Уайта.

На боксерском ринге Пол-старший запомнился поражением от блогера KSI и показательным поединком с Флойдом Мейвезером (ничья).

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1 комментарий

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Не смотрел, но осуждаю
Как раз сейчас Педди в его весовой
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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