Логан Пол порвал мениск и повредил «кресты» после выступления в WWE

Теги рестлинг WWE Роман Рейнс бокс Логан Пол Бокс/MMA/UFC

Начинающий боксер и видеоблогер Логан Пол, проведший поединок в WWE, рассказал о полученных травмах во время схватки с Романом Рейнсом.

«Разрыв мениска, медиальной коллатеральной и, возможно, передней крестообразной связок колена. Это случилось в середине поединка, буду держать всех в курсе», – написал Логан в соцсетях.

Блогер Логан Пол подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE

Василий «Пельмень» Камоцкий про турнир Логана Пола: «Я с бухты-барахты соглашения не подписываю»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные