Логан Пол порвал мениск и повредил «кресты» после выступления в WWE

Начинающий боксер и видеоблогер Логан Пол, проведший поединок в WWE, рассказал о полученных травмах во время схватки с .

«Разрыв мениска, медиальной коллатеральной и, возможно, передней крестообразной связок колена. Это случилось в середине поединка, буду держать всех в курсе», – написал Логан в соцсетях.

Блогер Логан Пол подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE

Василий «Пельмень» Камоцкий про турнир Логана Пола: «Я с бухты-барахты соглашения не подписываю»