Монсон – о подготовке к бою с Тактаровым: «Тренируюсь каждый день. Я нанесу Олегу урон»

Теги Олег Тактаров Джефф Монсон Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон заявил, что превосходит Олега Тактарова.

«Последние три месяца я тренируюсь каждый день. Еще даже до официального подтверждения боя я очень много боксировал.

Я думаю, что я быстрее и сильнее Тактарова. Я смогу нанести ему урон», – сказал боец ММА Джефф Монсон.

Напомним, что боксерский поединок между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном состоится 18 августа.

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