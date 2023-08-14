Монсон – о подготовке к бою с Тактаровым: «Тренируюсь каждый день. Я нанесу Олегу урон»
Джефф Монсон заявил, что превосходит Олега Тактарова.
«Последние три месяца я тренируюсь каждый день. Еще даже до официального подтверждения боя я очень много боксировал.
Я думаю, что я быстрее и сильнее Тактарова. Я смогу нанести ему урон», – сказал боец ММА Джефф Монсон.
Напомним, что боксерский поединок между Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном состоится 18 августа.
Тактаров – о Федоре Емельяненко: «Повторюшка – дядя хрюшка. Идет по моим следам. Дальше кино будет?»
Комментарии