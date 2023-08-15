Тактаров – о словах про Федора: «Повторюша – дядя Хрюша» – это офигенно, смешно и мило»

Теги Олег Тактаров Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров заявил, что не сказал ничего оскорбительного в адрес Федора Емельяненко.

«А что я резкого сказал? «Повторюша – дядя Хрюша» – это разве резко? По-моему это офигенно, смешно и мило», – сказал Олег Тактаров.

Тактаров – о Федоре Емельяненко: «Повторюшка – дядя хрюшка. Идет по моим следам. Дальше кино будет?»

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