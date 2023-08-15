Тактаров – о знакомстве с Тарантино: «Он был на премьере «15 минут славы» и поздоровался со мной»

Олег Тактаров рассказал о знакомстве с Квентином Тарантино.

«Тарантино был у нас на премьере в 2001 году на фильме «15 минут славы». Но там был Джеймс Вудс, и для меня Джеймс Вудс – это величина.

С Робертом Де Ниро у нас все пошло нормально, и из-за этого я его воспринимал больше как старшего товарища.

А Вудс, когда он пришел, был для меня герой из детства, из «Однажды в Америке», и поэтому я с Тарантино в тот момент просто поздоровался и все.

Квентин Тарантино это человек, который очень внимательно смотрел старые фильмы. На старое всегда должно наслаиваться новое, и я не говорю, что он сделал лучше, но он дал нам повод пересмотреть какие-то картины.

Я, например, не знал, что Джанго изначально играл Франко Неро, 81-летний итальянский актер. Я много фильмов пересмотрел и открыл для себя благодаря отсылкам в фильмах Тарантино», – сказал .

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