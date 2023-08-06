Пол – о победе над Диасом: «Собираюсь делать все для развития бокса и возвышения женщин в этом виде спорта»

Джейк Пол заявил, что посвящает победу над Нейтом Диазом боксерскому сообществу.

«Спасибо моей команде на ринге и за его пределами. То, что мы делаем, – это другой уровень.

Продолжу делать все, чтобы развивать профессиональный бокс, возвышать женщин в этом виде спорта и рассказывать о будущих звездах», – написал в соцсетях Джейк Пол.

Ник Диаз открыт к боям с братьями Пол: «Я намного лучше, чем Джейк и Логан»

Джейк Пол не хочет драться с Конором: «Ему нужна реабилитация, а меня интересует реванш с Диазом по ММА»