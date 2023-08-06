Пол – о победе над Диасом: «Собираюсь делать все для развития бокса и возвышения женщин в этом виде спорта»

Теги Нейт Диаз бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол заявил, что посвящает победу над Нейтом Диазом боксерскому сообществу.

«Спасибо моей команде на ринге и за его пределами. То, что мы делаем, – это другой уровень.

Продолжу делать все, чтобы развивать профессиональный бокс, возвышать женщин в этом виде спорта и рассказывать о будущих звездах», – написал в соцсетях Джейк Пол.

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2 комментария

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Причем тут женщины?
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Поэтому в следующем бою я выскочу против Ронды Роузи ))
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