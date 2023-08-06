Пол – о победе над Диасом: «Собираюсь делать все для развития бокса и возвышения женщин в этом виде спорта»
Джейк Пол заявил, что посвящает победу над Нейтом Диазом боксерскому сообществу.
«Спасибо моей команде на ринге и за его пределами. То, что мы делаем, – это другой уровень.
Продолжу делать все, чтобы развивать профессиональный бокс, возвышать женщин в этом виде спорта и рассказывать о будущих звездах», – написал в соцсетях Джейк Пол.
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