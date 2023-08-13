Официально: Алмейда и Блейдс возглавят ноябрьский турнир UFC в Бразилии
Кертис Блейдс и Жаилтон Алмейда подерутся в главном событии турнира UFC Fight Night.
Поединок возглавит кард, который состоится в ночь на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия).
Алмейда (19-2) идет на серии из 14 побед, пять из которых были одержаны в UFC (все – досрочно).
Блейдс (17-4) в последний раз дрался в апреле 2023 года, проиграв в первом раунде техническим нокаутом Сергею Павловичу.
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