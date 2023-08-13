Официально: Алмейда и Блейдс возглавят ноябрьский турнир UFC в Бразилии

Кертис Блейдс и Жаилтон Алмейда подерутся в главном событии турнира UFC Fight Night.

Поединок возглавит кард, который состоится в ночь на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия).

(19-2) идет на серии из 14 побед, пять из которых были одержаны в (все – досрочно).

(17-4) в последний раз дрался в апреле 2023 года, проиграв в первом раунде техническим нокаутом Сергею Павловичу.

Розенстрайк – о поражении Алмейде: «Одна или две ошибки стоили мне победы»