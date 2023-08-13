Официально: Алмейда и Блейдс возглавят ноябрьский турнир UFC в Бразилии

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Кертис Блейдс Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Кертис Блейдс и Жаилтон Алмейда подерутся в главном событии турнира UFC Fight Night.

Поединок возглавит кард, который состоится в ночь на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия).

Алмейда (19-2) идет на серии из 14 побед, пять из которых были одержаны в UFC (все – досрочно).

Блейдс (17-4) в последний раз дрался в апреле 2023 года, проиграв в первом раунде техническим нокаутом Сергею Павловичу.

Розенстрайк – о поражении Алмейде: «Одна или две ошибки стоили мне победы»

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1 комментарий

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Давид Кочинян
Там же Петрино - Букаускас, Борральо - Рузибоев. Решили бойцов из СНГ плотно протестировать.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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