Ислам Махачев и Сергей Павлович номинированы на премию World MMA Awards

Объявлены номинанты на премию World MMA Awards 2023.

Чемпион UFC в легком весе претендует на звание «Лучший боец года». Его конкурентами станут действующие чемпионы организации , , и боец PFL Садибу Си.

Также Махачев представлен в номинациях «Бой года» (за поединок с ) и «Сабмишн года» (за удушающий прием в бою против ).

Боец тяжелого дивизиона стал претендентом на звания «Международный боец года» и «Прорыв года».

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