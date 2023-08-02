Ислам Махачев и Сергей Павлович номинированы на премию World MMA Awards

Теги MMA Сергей Павлович Леон Эдвардс Ислам Махачев Исраэль Адесанья Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Объявлены номинанты на премию World MMA Awards 2023.

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев претендует на звание «Лучший боец года». Его конкурентами станут действующие чемпионы организации Леон Эдвардс, Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья и боец PFL Садибу Си.

Также Махачев представлен в номинациях «Бой года» (за поединок с Александром Волкановски) и «Сабмишн года» (за удушающий прием в бою против Чарльза Оливейры).

Боец тяжелого дивизиона Сергей Павлович стал претендентом на звания «Международный боец года» и «Прорыв года».

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2 комментария

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Сергей
Не вижу Ссанька, номинация струя года
+1
0
+1
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