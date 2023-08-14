Цукерберг заявил, что не будет ждать Маска: «Илон несерьезен, я ему предлагал реальную дату»

Теги UFC Дана Уайт Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Марк Цукерберг заявил, что не будет сидеть без боев в ожидании Илона Маска.

«Думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен, и пора двигаться дальше. Я предложил реальную дату.

Дана Уайт предложил провести легальный бой в благотворительных целях. Илон не утвердил дату, потом сказал, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировочный бой на моем заднем дворе.

Если Илон когда-нибудь всерьез заговорит о конкретной дате и официальном поединке, он знает, как со мной связаться. В противном случае, пора двигаться дальше.

Я сосредоточусь на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к этому виду спорта», – написал в соцсетях Марк Цукерберг.

Марк Цукерберг: «Я не буду ждать Маска. Хочу привлечь внимание к своему бою с помощью UFC или ONE»

Цукерберг опроверг слова Маска о бое в Риме: «Все, что говорил Илон, еще не согласовано»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мага осторожный
канат джарус готов подраться с любимым пенсионером возле контейнеров Пятерочки, за упаковку просроченного йогурта и лаваш
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
varlan
Пошла раскрутка боя, странно конечно от таких людей, но видать Уайт повлиял)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фикиск Фусов
Маск ждёт локацию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dzh SG
цук тибе кришка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Остап Бендер
Ответ Фикиск Фусов
Маск ждёт локацию
Все таки Хабиб начал его тренировать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий