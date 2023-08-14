Цукерберг заявил, что не будет ждать Маска: «Илон несерьезен, я ему предлагал реальную дату»

Марк Цукерберг заявил, что не будет сидеть без боев в ожидании Илона Маска.

«Думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен, и пора двигаться дальше. Я предложил реальную дату.

предложил провести легальный бой в благотворительных целях. Илон не утвердил дату, потом сказал, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировочный бой на моем заднем дворе.

Если Илон когда-нибудь всерьез заговорит о конкретной дате и официальном поединке, он знает, как со мной связаться. В противном случае, пора двигаться дальше.

Я сосредоточусь на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к этому виду спорта», – написал в соцсетях Марк Цукерберг.

Марк Цукерберг: «Я не буду ждать Маска. Хочу привлечь внимание к своему бою с помощью UFC или ONE»

Цукерберг опроверг слова Маска о бое в Риме: «Все, что говорил Илон, еще не согласовано»