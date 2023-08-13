Цукерберг опроверг слова Маска о бое в Риме: «Все, что говорил Илон, еще не согласовано»

Марк Цукерберг опроверг слова Илона Маска о бое в Риме.

«Я люблю этот спорт и готов к бою с того самого дня, как Илон бросил мне вызов. Если он когда-нибудь примет конкретную дату, вы все услышите от меня.

До этих пор, пожалуйста, считайте, что все, что говорит Маск, еще не согласовано», – написал в соцсетях Марк Цукерберг.

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