Цукерберг опроверг слова Маска о бое в Риме: «Все, что говорил Илон, еще не согласовано»

Теги Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Марк Цукерберг опроверг слова Илона Маска о бое в Риме.

«Я люблю этот спорт и готов к бою с того самого дня, как Илон бросил мне вызов. Если он когда-нибудь примет конкретную дату, вы все услышите от меня.

До этих пор, пожалуйста, считайте, что все, что говорит Маск, еще не согласовано», – написал в соцсетях Марк Цукерберг.

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