Марк Цукерберг: «Я не буду ждать Маска. Хочу привлечь внимание к своему бою с помощью UFC или ONE»
Марк Цукерберг заявил, что планирует подраться под эгидой UFC или ONE FC.
«Не собираюсь ждать Маска, но расскажу подробности о своем следующем бое, когда буду готов.
Когда я участвую в соревнованиях, то хочу делать это так, чтобы привлечь внимание к находящимся на вершине элитным спортсменам.
Этого можно добиться, сотрудничая с профессионалами вроде UFC и ONE, делая мощные карды», – написал в соцсетях Марк Цукерберг.
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