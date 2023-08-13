Марк Цукерберг: «Я не буду ждать Маска. Хочу привлечь внимание к своему бою с помощью UFC или ONE»

Теги UFC MMA ONE Championship Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Марк Цукерберг заявил, что планирует подраться под эгидой UFC или ONE FC.

«Не собираюсь ждать Маска, но расскажу подробности о своем следующем бое, когда буду готов.

Когда я участвую в соревнованиях, то хочу делать это так, чтобы привлечь внимание к находящимся на вершине элитным спортсменам.

Этого можно добиться, сотрудничая с профессионалами вроде UFC и ONE, делая мощные карды», – написал в соцсетях Марк Цукерберг.

Цукерберг опроверг слова Маска о бое в Риме: «Все, что говорил Илон, еще не согласовано»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий