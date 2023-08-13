Марк Цукерберг: «Я не буду ждать Маска. Хочу привлечь внимание к своему бою с помощью UFC или ONE»

Марк Цукерберг заявил, что планирует подраться под эгидой UFC или ONE FC.

«Не собираюсь ждать Маска, но расскажу подробности о своем следующем бое, когда буду готов.

Когда я участвую в соревнованиях, то хочу делать это так, чтобы привлечь внимание к находящимся на вершине элитным спортсменам.

Этого можно добиться, сотрудничая с профессионалами вроде и ONE, делая мощные карды», – написал в соцсетях Марк Цукерберг.

Цукерберг опроверг слова Маска о бое в Риме: «Все, что говорил Илон, еще не согласовано»