Дана Уайт: «Чтобы превзойти бой Маска и Цукерберга, нам придется заставить Трампа драться с Байденом»

Теги UFC Дана Уайт MMA Дональд Трамп Джо Байден Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что считает бой Илона Маска и Марка Цукерберга крупнейшим в истории.

«Подумайте, насколько грандиозен этот бой! Два богатейших и влиятельнейших парня в мире зарубятся на самой большой сцене.

Все заплатят за это! Кто, черт возьми, не хочет увидеть этот бой? Все посмотрят. Такой бой включила бы ваша бабушка.

Это огромный поединок: нам придется заставить Дональда Трампа подраться с Джо Байденом, чтобы превзойти его», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Уайт уверен в успехе боя Маска и Цукерберга: «Думаю, доход будет в районе миллиарда долларов»

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5 комментариев

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Бониффаций
Лучше чше Володю с Володей сведите
+7
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Madyavchik
Такие бои все хотят видеть по уличным правилам. Ну или хотя бы времени юфс несколько боев за день с разрушенными ударами по яйцам
+1
0
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Kanan Jarrus
хасбик абдурозик поржали
+1
-1
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Tima_Milan
тупин - Зеленский это не особо честно. тупин - Лукашенко интереснее
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