Дана Уайт: «Чтобы превзойти бой Маска и Цукерберга, нам придется заставить Трампа драться с Байденом»

Дана Уайт заявил, что считает бой Илона Маска и Марка Цукерберга крупнейшим в истории.

«Подумайте, насколько грандиозен этот бой! Два богатейших и влиятельнейших парня в мире зарубятся на самой большой сцене.

Все заплатят за это! Кто, черт возьми, не хочет увидеть этот бой? Все посмотрят. Такой бой включила бы ваша бабушка.

Это огромный поединок: нам придется заставить подраться с Джо Байденом, чтобы превзойти его», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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