«Любимый боксер-супертяжеловес «Юнайтед». Фрэнсис Нганну посетил матч «МЮ» – «Боруссия Дортмунд»

Фрэнсис Нганну посетил товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия Дортмунд».

«Любимый боксер-супертяжеловес «Манчестер Юнайтед» в здании. Не могу дождаться начала сегодняшнего матча в Лас-Вегасе», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Камерунец раздал автографы и даже пообщался с наставником «МЮ» Эриком тен Хагом.

Матч закончился победой немецкой команды со счетом 2:3.

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