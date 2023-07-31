«Любимый боксер-супертяжеловес «Юнайтед». Фрэнсис Нганну посетил матч «МЮ» – «Боруссия Дортмунд»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед UFC MMA Эрик тен Хаг Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну посетил товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия Дортмунд».

«Любимый боксер-супертяжеловес «Манчестер Юнайтед» в здании. Не могу дождаться начала сегодняшнего матча в Лас-Вегасе», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Камерунец раздал автографы и даже пообщался с наставником «МЮ» Эриком тен Хагом.

 

Матч закончился победой немецкой команды со счетом 2:3.

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5 комментариев

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QWertY
Нганну и Онана как типичные младший и старший братья. Онана старший
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za_vsu_xypmy
боксер тяжеловес с нулем проведенных боёв по боксу
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градус ненависти
Хорошая попытка ммашника, но нет;)
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Romero_095
Пока автографы раздавал - устал
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-1
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