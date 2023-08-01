Рейтинги UFC: Перейра – топ-3 полутяжелого веса, Гейджи – 2-й номер легкого дивизиона

Алекс Перейра занял третье место в полутяжелом дивизионе UFC.

Также бразилец поднялся на 10-е место в рейтинге P4P. , нокаутировавший , занял второе место в легком весе и 13-е место в рейтинге вне зависимости от весовой категории.

поднялся на 7-е место в тяжелом дивизионе, обойдя .

Перейра – о следующем бое: «Я должен драться за титул, неважно с кем»

Перейра – о судействе в бою с Блаховичем: «Был уверен, что победил. Все были бы недовольны, если бы решение отдали Яну»