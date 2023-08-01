Рейтинги UFC: Перейра – топ-3 полутяжелого веса, Гейджи – 2-й номер легкого дивизиона

Теги UFC MMA Александр Волков Дастин Порье Джастин Гейджи Сергей Спивак Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра занял третье место в полутяжелом дивизионе UFC.

Также бразилец поднялся на 10-е место в рейтинге P4P. Джастин Гейджи, нокаутировавший Дастина Порье, занял второе место в легком весе и 13-е место в рейтинге вне зависимости от весовой категории.

Сергей Спивак поднялся на 7-е место в тяжелом дивизионе, обойдя Александра Волкова.

Перейра – о следующем бое: «Я должен драться за титул, неважно с кем»

Перейра – о судействе в бою с Блаховичем: «Был уверен, что победил. Все были бы недовольны, если бы решение отдали Яну»

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4 комментария

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Dart_Yoda
Ответ Дмитрий Медведев
Ого! Полутяжелый дивизион, конечно, в явном кризисе! Но что бы среднес, проводящий один и совсем не убедительный поединок взлетал из ниоткуда сразу на третью строчку в рейтинге… ну это совсем ни в какие ворота( Грустно, ведь раньше это был чуть-ли не самый интересный дивизион для меня. Даже с учетом тотальной доминации Боунса
Подвинул Блаховича, которого победил. В принципе рейтинги так и работают, хз чему тут удивляться.
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LaffyTaffy
Где Конор?
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gandhi_jr
Интересно, каким образом Спивак обошел Волкова? Волков за вся карьеру в гасе проигрывал только супер топам (Эспинал, Ган, Блэйдс, Льюис) и легко побеждал Харриса с Тыбурой, которым Спивак проиграл не так давно. Неужели факт победы над еле живым Льюисом полгода назад настолько весомый?
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