Соннен – о поединке Блахович – Перейра: «Нет такого мира, где Алекс выиграл этот бой. Это математика»

Теги UFC MMA Чейл Соннен Ян Блахович Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен считает несправедливым итог поединка Блахович – Перейра.

«Нет такого мира, где Алекс Перейра выиграл этот бой, и это не мое мнение. Это математика. Он проиграл первый и третий раунды.

Это было не ограбление. Я видел и хуже. Но это неправильно. В цифрах нет ничего, что могло бы привести вас к победе Алекса. Это просто усталость. Ян Блахович был измотан, а Алекс нет. Блахович не мог двигаться, а Алекс мог», – заявил экс-боец UFC Чейл Соннен.

Перейра – о судействе в бою с Блаховичем: «Был уверен, что победил. Все были бы недовольны, если бы решение отдали Яну»

Идеальный нокаут от Гейджи, конец Тони Фергюсона, наевшиеся за раунд Блахович и Перейра. Чем запомнился UFC 291?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт, помню с пеной во рту в подкасте доказывал, что Оливейра ни одного раунда не заберёт у Дариуша
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий