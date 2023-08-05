Соннен – о поединке Блахович – Перейра: «Нет такого мира, где Алекс выиграл этот бой. Это математика»

Чейл Соннен считает несправедливым итог поединка Блахович – Перейра.

«Нет такого мира, где Алекс Перейра выиграл этот бой, и это не мое мнение. Это математика. Он проиграл первый и третий раунды.

Это было не ограбление. Я видел и хуже. Но это неправильно. В цифрах нет ничего, что могло бы привести вас к победе Алекса. Это просто усталость. Ян Блахович был измотан, а Алекс нет. Блахович не мог двигаться, а Алекс мог», – заявил экс-боец UFC Чейл Соннен.

Перейра – о судействе в бою с Блаховичем: «Был уверен, что победил. Все были бы недовольны, если бы решение отдали Яну»

Идеальный нокаут от Гейджи, конец Тони Фергюсона, наевшиеся за раунд Блахович и Перейра. Чем запомнился UFC 291?