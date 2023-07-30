Перейра намекнул на трилогию с Адесаньей: «Хочу взять пояс в 93 кг и вернуться к незаконченному делу»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра намекнул на возможный реванш с Исраэлем Адесаньей.

«План у меня такой: сейчас я сфокусирован на этом дивизионе. Я хочу взять пояс, стать чемпионом, и затем вернуться к незаконченному делу», – сказал полутяжеловес UFC Алекс Перейра.

Перейра и Адесанья дважды дрались в UFC, Алекс и Исраэль по разу нокаутировали друг друга. Также они дважды бились по правилам кикбоксинга, и оба раза сильнее был бразилец.

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2 комментария

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leppyanen
Бой Перейра / Блахович - уныние года.
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нерд халилович
Так же ждём трилогию Порье-Гэтжи 3
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