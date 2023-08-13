Корешков – о критиках Шлеменко: «Никто в лицо не скажет, таких смелых не найдут»

Андрей Корешков заявил, что критики Шлеменко не рискнут говорить с ним лицом к лицу.

«Конечно, кто ему скажет это в лицо? Никто, если уже Дмитрий Бикрев говорит, что что-то другое имел в виду, и не было никаких посылов. Никто не скажет.

Это много говорит о людях, которым что-то не понравилось. Никто ничего не скажет. Таких смелых не найдут», – сказал боец ММА Андрей Корешков.

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