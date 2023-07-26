Бикрев – о победе Шлеменко: «Видел этот чудо-прием, Оливейра – плохой актер»

Теги Александр Шлеменко полусредний вес (MMA) AMC Fight Nights Алекс Оливейра Дмитрий Бикрев Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бикрев намекнул, что бой Александра Шлеменко и Алекса Перейры был постановочным.

«Видел чудо-удушающий прием. Это из разряда Емельяненко – Ершов. Так не душат.

Те, кто разбираются в борьбе, сразу скажут, что таких удушающих не бывает – и по позиции, и с таким захватом. Оливейра – плохой актер», – сказал чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев.

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1 комментарий

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clockworkorange
Шлеменко много раз побеждал гильотиной без замка. Он мастерски проводит этот прием. Бикрёв вчера родился что ли?
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