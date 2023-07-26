Бикрев – о победе Шлеменко: «Видел этот чудо-прием, Оливейра – плохой актер»

Дмитрий Бикрев намекнул, что бой Александра Шлеменко и Алекса Перейры был постановочным.

«Видел чудо-удушающий прием. Это из разряда Емельяненко – Ершов. Так не душат.

Те, кто разбираются в борьбе, сразу скажут, что таких удушающих не бывает – и по позиции, и с таким захватом. Оливейра – плохой актер», – сказал чемпион в полусреднем весе Дмитрий Бикрев.

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