Конор – Диазу: «Ты мог бы стать чемпионом UFC в полусреднем весе, но все ####### [просрал]»
Конор Макгрегор высмеял поражение Нейта Диаза в поединке с Джейком Полом.
«Твои передвижения, уходы, трюки – все это читалось. Это дерьмо больше не работает. Ты ничего не сделал. Ты мог бы стать чемпионом UFC в полусреднем весе, но все ####### [просрал].
Наша трилогия? Я даже не буду бить тебя по лицу. Подам твою печень на бутерброде, как это было прошлой ночью», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Позже ирландец удалил сообщение.
Диаз ответил Конору: «##### [нахрен] этого дурака»
Конор – о проигрыше Диаза Полу: «К черту все это. Милая, как дела?»
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