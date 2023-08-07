Конор – Диазу: «Ты мог бы стать чемпионом UFC в полусреднем весе, но все ####### [просрал]»

Конор Макгрегор высмеял поражение Нейта Диаза в поединке с Джейком Полом.

«Твои передвижения, уходы, трюки – все это читалось. Это дерьмо больше не работает. Ты ничего не сделал. Ты мог бы стать чемпионом UFC в полусреднем весе, но все ####### [просрал].

Наша трилогия? Я даже не буду бить тебя по лицу. Подам твою печень на бутерброде, как это было прошлой ночью», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Позже ирландец удалил сообщение.

Диаз ответил Конору: «##### [нахрен] этого дурака»

Конор – о проигрыше Диаза Полу: «К черту все это. Милая, как дела?»