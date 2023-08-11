Маск сообщил, что подерется в Цукербергом в Риме: «Я говорил с премьер-министром Италии, все в кадре будет античным»

Теги UFC Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Илон Маск заявил, что договорился с властями Италии о бое с Марком Цукербергом в Риме.

«Бой будет организован под эгидой совместного с Цукербергом фонда (без участия UFC). Прямая трансляция в X [нынешнее название Twitter] и Meta*. Все в кадре будет древнеримским, то есть ничего современного.

Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они согласовали бой в античном месте», – написал в соцсетях Илон Маск.

* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.

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3 комментария

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JuVero
что с лицом, Дана?))
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градус ненависти
Как бы лысый не запил. Наверное уже мысленно тратил самый большой куш в жизни, и тут его сливают за секунду.

P.S. А если в предварительном бое Нганну будет на разогреве, ufc вообще улетят в стратосферу от бомбежки
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mister1
Буквально вчера вечеррм новость тыла с лысым где он рассказывал что будет запрещено и что они пройдут перед боем . После этой новости смешно аж читать
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