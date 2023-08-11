Маск сообщил, что подерется в Цукербергом в Риме: «Я говорил с премьер-министром Италии, все в кадре будет античным»

Илон Маск заявил, что договорился с властями Италии о бое с Марком Цукербергом в Риме.

«Бой будет организован под эгидой совместного с Цукербергом фонда (без участия UFC). Прямая трансляция в X [нынешнее название Twitter] и Meta*. Все в кадре будет древнеримским, то есть ничего современного.

Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они согласовали бой в античном месте», – написал в соцсетях Илон Маск.

* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.

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