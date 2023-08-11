Маск сообщил, что подерется в Цукербергом в Риме: «Я говорил с премьер-министром Италии, все в кадре будет античным»
Илон Маск заявил, что договорился с властями Италии о бое с Марком Цукербергом в Риме.
«Бой будет организован под эгидой совместного с Цукербергом фонда (без участия UFC). Прямая трансляция в X [нынешнее название Twitter] и Meta*. Все в кадре будет древнеримским, то есть ничего современного.
Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они согласовали бой в античном месте», – написал в соцсетях Илон Маск.
* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.
Владимир Хрюнов: «UFC хотят провести поединок Федора и Тайсона в ОАЭ вместе с боем Маска и Цукерберга»
Уайт – о бое Маска и Цукерберга: «Стероиды будут запрещены. Парни пройдут допинг-тестирование»
P.S. А если в предварительном бое Нганну будет на разогреве, ufc вообще улетят в стратосферу от бомбежки