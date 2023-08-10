Уайт – о бое Маска и Цукерберга: «Стероиды будут запрещены. Парни пройдут допинг-тестирование»

Теги Дана Уайт MMA Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт высказался о возможном бое между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Никаких стероидов, они будут запрещены. Парни пройдут допинг-тестирование, Цукерберг к этому относится очень серьезно.

Он большой поклонник UFC, усердно тренируется. Он настоящий фанат ММА. А вот Илон – дзюдоист. Он вырос на дзюдо.

Если у нас получится организовать этот поединок, то предварительный кард будет просто убийственным», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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