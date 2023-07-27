Джошуа – о самом сильном пропущенном ударе: «Это был Диллиан Уайт. Я ошибся, и он врезал мне шикарным хуком»

Теги Энтони Джошуа Диллиан Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа назвал самый сильный пропущенный удар в своей карьере.

«Это был Уайт. Когда бьешь с правой, то нужно перевести вес на заднюю ногу и повернуться, чтобы включить плечо. Я же поступил неправильно: выбросил переднюю руку, что поставило меня под удар. Бум! В меня прилетает левый хук.

Я не заметил этот удар, потому что меня не интересовал ответ, я просто хотел врезать Диллиану. Это был шикарный удар, который мощно сотряс меня», – признался экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.

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2 комментария

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Symba
Да не, Володя шикарнее хрястнул, когда ты на четвереньки припал)
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Вася Енотов
Ой лукавит парниша)
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