Джошуа – о бывшем тренере: «Роб Маккаркен не учил меня обороне. Я отдал ему лучшие годы, а теперь пытаюсь их вернуть»

Теги Карл Фроч Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа раскритиковал своего бывшего тренера Роба Маккаркена.

«Роб Маккаркен очень хороший тренер, но посмотрите на нос Карла Фроха. Он просто не учил меня обороне... Роб слишком много внимания уделял олимпийской команде, а не профикам. Я отдал Робу лучшие годы, и теперь нужно пахать, чтобы их вернуть», – заявил экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

В данный момент британский боксер работает с американским специалистом Дерриком Джеймсом.

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