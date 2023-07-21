Кевин Джонсон: «Моя американская мечта – жить в России. Здесь даже еда более качественная»
Кевин Джонсон заявил, что мечтает жить в России.
«Моя американская мечта – жить в России. Я много лет приезжал сюда, объездил много городов и сел. И понял, что мне по душе российские просторы.
К тому же здесь более качественная еда. Если в Америке в продукты добавляют ГМО, здесь такого нет. А для меня важно хорошо питаться.
И я даже думаю: вот поеду навестить маму и придется, видимо, сидеть на диете», – сказал боксер Кевин Джонсон.
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