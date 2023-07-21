Кевин Джонсон: «Моя американская мечта – жить в России. Здесь даже еда более качественная»

Теги Кевин Джонсон бокс Бокс/MMA/UFC

Кевин Джонсон заявил, что мечтает жить в России.

«Моя американская мечта – жить в России. Я много лет приезжал сюда, объездил много городов и сел. И понял, что мне по душе российские просторы.

К тому же здесь более качественная еда. Если в Америке в продукты добавляют ГМО, здесь такого нет. А для меня важно хорошо питаться.

И я даже думаю: вот поеду навестить маму и придется, видимо, сидеть на диете», – сказал боксер Кевин Джонсон.

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2 комментария

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Евгений Шевцов
Ну вот что в штатах и есть реально плохого так это еда. Хоть и был давно, но не думаю что изменилось что то - абсолютно безвкусное вообще все.
Даже в маке не так вкусно…
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Костя Кот
че по налогам?
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0
0
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