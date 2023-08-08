Кевин Джонсон: «Решил изменить имя. Теперь меня зовут Кевин Владимирович – в честь Путина»

Теги Владимир Путин Кевин Джонсон бокс Бокс/MMA/UFC

Боксер Кевин Джонсон сообщил, что изменил имя в честь Владимира Путина.

«Чтобы сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить имя. Теперь меня будут звать Кевин Владимирович – в честь Путина.

Теперь я на 100% русский, без шуток. Я на 100% русский», – сказал боксер Кевин Джонсон.

Джонсону 43 года. На его счету 59 профессиональных поединков – он дрался с Виталием КличкоТайсоном Фьюри, Энтони Джошуа.

В марте Джонсон выиграл у Вячеслава Дацика судейским решением. После победы он попросил российское гражданство.

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7 комментариев

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Oleg Olegov
Не Владимирович, а Васильевич же, Патриарх точно знает.
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ральф шумахер
это как надо так опуститься, чтоб за дошик и пару банок клинского так хайповать? Жаль, в США не лишают ,,гражданства по рождению,, даже при отказе сможет восстановить, как и монсоны.
По справедливости, любители фюрера, должны получить по полной.
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Dmitry Shaolin
Точно имя, а не отчество?
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Dart_Yoda
Молодец. Вообще давно уже думаю что все нормальные россияне должны изменить имена на Владимир Владимирович. Один лидер, одна нация, один народ.
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Rudolf Abel
"Я русский и в Эфиопии никогда не был"(с).
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quznez
Ответ ральф шумахер
это как надо так опуститься, чтоб за дошик и пару банок клинского так хайповать? Жаль, в США не лишают ,,гражданства по рождению,, даже при отказе сможет восстановить, как и монсоны. По справедливости, любители фюрера, должны получить по полной.
так получают по полной каждый день на сво.
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