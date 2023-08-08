Кевин Джонсон: «Решил изменить имя. Теперь меня зовут Кевин Владимирович – в честь Путина»

Боксер Кевин Джонсон сообщил, что изменил имя в честь Владимира Путина.

«Чтобы сделать величайший комплимент президенту , я решил изменить имя. Теперь меня будут звать Кевин Владимирович – в честь Путина.

Теперь я на 100% русский, без шуток. Я на 100% русский», – сказал боксер Кевин Джонсон.

Джонсону 43 года. На его счету 59 профессиональных поединков – он дрался с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа.

В марте Джонсон выиграл у Вячеслава Дацика судейским решением. После победы он попросил российское гражданство.

Кевин Джонсон: «Моя американская мечта – жить в России. Здесь даже еда более качественная»

Монсон: «Хорошо, если причина получения гражданства Джонсоном – любовь к России и русскому народу»