Уайт – о бое Маска и Цукерберга: «Мы уже договорились о дате. Сделаем официальное объявление, когда все будет готово»

Теги UFC Дана Уайт MMA Илон Маск Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что Илон Маск и Марк Цукерберг договорились о дате проведения боя.

«Этот поединок принесет миллиард долларов. Да, они хотят подраться в UFC. 100%.

Примерная дата? Мы уже договорились, но могу сказать, что бой точно не пройдет на UFC 300.

Сделаем официальное объявление, когда все будет готово», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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1 комментарий

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Adam Almurzaev
Вернулись старые добрые времена, когда джентельмены все решали в дуэли, а не пустой болтовней в которой 99% случаев все остаются при своем мнение и это попросту потрясание воздуха.
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