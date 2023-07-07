Уайт – о бое Маска и Цукерберга: «Мы уже договорились о дате. Сделаем официальное объявление, когда все будет готово»
Дана Уайт заявил, что Илон Маск и Марк Цукерберг договорились о дате проведения боя.
«Этот поединок принесет миллиард долларов. Да, они хотят подраться в UFC. 100%.
Примерная дата? Мы уже договорились, но могу сказать, что бой точно не пройдет на UFC 300.
Сделаем официальное объявление, когда все будет готово», – заявил президент UFC Дана Уайт.
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