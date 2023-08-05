Поединок Уайт – Джошуа будет отменен. Диллиан не прошел допинг-контроль (Matchroom)

Теги Энтони Джошуа Диллиан Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Бой Джошуа – Уайт не состоится. Диллиан не прошел допинг-контроль.

VADA проинформировала Matchroom, Ассоциацию боксерских комиссий и Британский совет по боксу, что Диллиан Уайт сдал положительный допинг-тест во время случайного антидопингового протокола.

Бой против Энтони Джошуа будет отменен. Состоится официальное расследование.

Поединок должен был пройти 12 августа в Лондоне.

Джошуа – о самом сильном пропущенном ударе: «Это был Диллиан Уайт. Я ошибся, и он врезал мне шикарным хуком»

Энтони Джошуа и Диллиан Уайт провели первый стердаун перед реваншем

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2 комментария

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это какая-то комедия
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А в супертяжах вообще будут бои кроме Чисоры-Фьюри? Цирк
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