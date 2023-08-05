Поединок Уайт – Джошуа будет отменен. Диллиан не прошел допинг-контроль (Matchroom)
Бой Джошуа – Уайт не состоится. Диллиан не прошел допинг-контроль.
VADA проинформировала Matchroom, Ассоциацию боксерских комиссий и Британский совет по боксу, что Диллиан Уайт сдал положительный допинг-тест во время случайного антидопингового протокола.
Бой против Энтони Джошуа будет отменен. Состоится официальное расследование.
Поединок должен был пройти 12 августа в Лондоне.
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