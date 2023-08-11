Боб Арум заявил, что Ломаченко и Стивенсон не подерутся в 2023 году: «Из-за ситуации на Украине Василий не может сосредоточиться»

Бой Василия Ломаченко и Шакура Стивенсона не состоится в 2023 году.

« хочет взять паузу на некоторое время. Ситуация на Украине все еще продолжается. Так что Ломаченко просто не может сосредоточиться на боксе.

Не думаю, что его отказ имеет какое-то отношение к Шакуру Стивенсону», – сказал босс компании Top Rank Боб Арум.

Боб Арум: «Мы хотим устроить бой Ломаченко – Стивенсон»

Шакур Стивенсон: «Думаю, что подерусь с Ломаченко в следующем бою»