Боб Арум заявил, что Ломаченко и Стивенсон не подерутся в 2023 году: «Из-за ситуации на Украине Василий не может сосредоточиться»

Теги Боб Арум Василий Ломаченко легкий вес (MMA) бокс Шакур Стивенсон Бокс/MMA/UFC

Бой Василия Ломаченко и Шакура Стивенсона не состоится в 2023 году.

«Василий хочет взять паузу на некоторое время. Ситуация на Украине все еще продолжается. Так что Ломаченко просто не может сосредоточиться на боксе.

Не думаю, что его отказ имеет какое-то отношение к Шакуру Стивенсону», – сказал босс компании Top Rank Боб Арум.

Боб Арум: «Мы хотим устроить бой Ломаченко – Стивенсон»

Шакур Стивенсон: «Думаю, что подерусь с Ломаченко в следующем бою»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Ilya
Ломаченко признал, что Донбасс это не Украина?
Ведь до 2022 ему это не мешало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий