Боб Арум заявил, что Ломаченко и Стивенсон не подерутся в 2023 году: «Из-за ситуации на Украине Василий не может сосредоточиться»
Бой Василия Ломаченко и Шакура Стивенсона не состоится в 2023 году.
«Василий хочет взять паузу на некоторое время. Ситуация на Украине все еще продолжается. Так что Ломаченко просто не может сосредоточиться на боксе.
Не думаю, что его отказ имеет какое-то отношение к Шакуру Стивенсону», – сказал босс компании Top Rank Боб Арум.
Боб Арум: «Мы хотим устроить бой Ломаченко – Стивенсон»
Шакур Стивенсон: «Думаю, что подерусь с Ломаченко в следующем бою»
Ведь до 2022 ему это не мешало