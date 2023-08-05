Шакур Стивенсон: «Думаю, что подерусь с Ломаченко в следующем бою»

Теги Василий Ломаченко бокс Шакур Стивенсон Бокс/MMA/UFC

Шакур Стивенсон заявил, что планирует подраться с Василием Ломаченко.

«Я думаю, что подерусь с Василием Ломаченко в следующем бою. Дэвин Хейни уходит в первый полусредний, поэтому, я думаю, что такой вариант будет единственным правильным как для меня, так и для Ломаченко.

Это тот бой, который нужно устроить. Лучшие должны драться с лучшими», – заявил олимпийский чемпион по боксу среди юниоров Шакур Стивенсон.

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